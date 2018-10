Hyundai: i30-Update und Diesel-Rücknahme

Der Hyundai i30 erhält für 2019 einen Feinschliff. Die Koreaner überarbeiten beim neuen Modelljahrgang nicht nur das Frontdesign, sondern passen die gesamte Motorenpalette für die Baureihe an.



Bedeutet im Detail: Die Varianten i30 5-Türer und i30 Kombi erhalten die Designelemente des i30 Fastback, also den flacheren Kaskaden-Kühlergrill, die diagonal angeordneten Tagfahrlichter und geänderte Kühlöffnungen. Darüber hinaus hat Hyundai die Farbpalette des i30 um die Metallic-Lackierungen "Stellar Blue" und "Olivine Grey" erweitert.



Wichtigste Neuerung unter der Haube des überarbeiteten Hyundai i30 ist die SmartStream 1.6 CRDi Dieselgeneration. Der völlig neu konstruierte Vierzylinder-Direkteinspritzer-Turbodiesel erfüllt die Abgasnorm Euro 6d-Temp. Im Hyundai i30 bietet Hyundai den Diesel in drei Leistungsstufen an: Zur Wahl stehen 70 kW/95 PS, 85 kW/115 PS und 100 kW/136 PS. Die Benzinmotoren des i30 erfüllen durch den Ottopartikelfilter ebenfalls die Abgasnorm Euro 6d-Temp.



Daneben beteiligt sich Hyundai mit der Aktion "Green Deal 2.0" am Diesel-Paket der Bundesregierung. Bis zum 31. Dezember 2018 können Autofahrer ihren alten Diesel der Stufen Euro 1 bis Euro 5 in Zahlung geben und beim Kauf des Hyundai i30 bei teilnehmenden Händlern 5.000 Euro Aktionsprämie erhalten. Das Angebot gilt für Privat- und Gewerbekunden, das Rücknahmeangebot auch für Fahrzeuge anderer Hersteller. Voraussetzung ist, dass der alte Selbstzünder mindestens sechs Monate auf den privaten oder gewerblichen Endkunden zugelassen war.

