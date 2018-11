Hyundai: Kampagne für Fußball-Fans

Mit einer neuen Kampagne möchte Hyundai die Leidenschaft und Emotionen der Fußball-Fans ansprechen. Und schließlich auch belohnen. "The Extra Mile" heißt diese Aktion. Dabei werden Fans aufgefordert, zu erzählen, was sie auf sich nehmen, um ihrer Lieblingsmannschaft zu folgen. Hintergrund: Hyundai hat eine Sponsoring-Partnerschaft mit den europäischen Clubs Hertha BSC, AS Rom, Atletico Madrid und FC Chelsea abgeschlossen.



"Fußballanhänger sind für uns bei Hyundai die eigentlichen Helden und spielen eine zentrale Rolle", sagt Till Wartenberg, Direktor Marketing Hyundai Motor Deutschland. Mit ihren dokumentierten Erlebnissen können die Teilnehmer attraktive Preise gewinnen, verspricht der Autobauer. In Deutschland können die Fans von Hertha BSC im Laufe der Saison 2018/2019 in Wort und Bild oder mit einem Video erzählen, wie sie die Extra-Meile für den Hauptstadt-Club gehen: zum Beispiel zwölf Jahre kein einziges Spiel der Herthaner verpassen, zu einem Auswärtsspiel in die Ukraine reisen oder sogar auf die Hochzeit der eigenen Tochter verzichten.



Die Monatssieger werden mit Clubpreisen belohnt, die von Spieltickets bis hin zu Clubartikeln reichen. Am Ende der Saison wird aus jedem der vier Partnerclubs ein Gesamtsieger ausgelost. Diese Gewinner nehmen an einer europäischen Fußball-Traumreise zu Spielen aller vier Partnervereine teil. Anlässlich des Kampagnenstarts wurden Fans aus allen Hyundai-Partnerclubs ausgelost, um ihre eigenen Anekdoten zu präsentieren und zum Mitmachen anzuregen. Für den Berliner Club erzählen zum Auftakt die Hertha-Dauerkarteninhaber Bea und Andy ihre Geschichte. Das Paar wohnt in der Nähe von München und legte mit dem Fahrrad die nahezu 900 Kilometer bis nach Berlin zurück. Die Tour dauerte zwölf Tage. Das muss wahre Liebe sein.



"'Hyundai hat schon immer einen Fan-First-Ansatz verfolgt. Und die neue Initiative wird es uns ermöglichen, Einzelpersonen und Gruppen zu präsentieren, die eine einzigartige Bindung zu ihren Clubs haben. Wir bieten Fans jetzt eine Plattform, um zu zeigen, wie sie diese Extra-Meile für ihre Lieblingsmannschaft gehen'', erklärt Andreas-Christoph Hofmann, Vize-Präsident Marketing & Product von Hyundai Motor Europe.



Ab sofort können die Beiträge zum Thema "The Extra Mile" über alle Hyunda-Social-Media-Plattformen eingereicht werden. Ausführliche Informationen zu der Kampagne sind zudem unter https://www.hyundai.de/The-Extra-Mile zusammengefasst.



Ralf Loweg / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 26.11.2018