Hyundai Kona Elektro kostet ab 34.600 Euro

Der Einstiegspreis für den Hyundai Kona Elektro steht fest. Er liegt bei 34.600 Euro. Das E-SUV kommt in Deutschland in der zweiten Jahreshälfte 2018 in drei Ausstattungsversionen und zwei Leistungsstufen zu den Händlern.



"Mit dem Kona Elektro bringen wir das richtige Modell zur richtigen Zeit auf den Markt. Es vereint zwei wichtige Trends: einen SUV mit kompakten Abmessungen und umweltfreundliche E-Mobilität", sagt Hyundai Motor Deutschland-Chef Markus Schrick. Der Preis werde sich noch um 4.380 Euro brutto verringern, wenn das Modell in der Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) aufgenommen sei.



Die schwächere Version des E-Kona mit 100 kW/136 PS beschleunigt in 9,7 Sekunden auf 100 km/h und liefert ein munteres Drehmoment von 395 Newtonmetern. "Die 39,2 kWh große Lithium-Polymer-Hochvolt-Batterie ermöglicht eine Reichweite von praxistauglichen 312 Kilometer nach der WLTP-Norm", heißt es bei Hyundai. Die stärkere Variante, die ab 39.000 Euro kostet, leistet 150 kW/204 PS und sprintet in 7,6 Sekunden auf Tempo 100 und schafft dank des 64-kWh-Akkus sogar 482 Kilometer Reichweite.