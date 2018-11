Hyundai: Mit Fußball Emotionen wecken

Die große Fußball-Bühne ist auch für viele Autobauer ein perfektes Spielfeld. Denn Millionen Fußball-Fans fiebern Woche für Woche mit ihren Stars und drücken die Daumen - live im Stadion oder vor dem Fernsehschirm. VW unterstützt natürlich die Heim-Mannschaft aus Wolfsburg, Audi ist beim Deutschen Meister FC Bayern am Start, der Opel-Blitz schlägt in Dortmund ein und Alfa Romeo wirbt mit Eintracht Frankfurt, um nur einige Beispiele zu nennen.



Doch was ist mit dem Nachwuchs oder den Amateur-Kickern? Die sind bei Wind und Wetter mit großem Kämpferherzen im Einsatz. Sie träumen von großen Stars wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder Manuel Neuer und stehen dabei selbst im Schatten. Deshalb hat Hyundai ein Herz für Fußballer, die noch nicht im Rampenlicht stehen. Der Hersteller mit Sitz in Offenbach am Main ist bis 2020 exklusiver Automobilpartner von sporttotal.tv.



Mit dieser Partnerschaft engagiert sich Hyundai im Amateurbereich, wo der Sport bekanntlich seinen Ursprung hat. Man möchte sich als Partner des Fußballs positionieren, vom Amateur bis zum Weltmeister. So lasse sich die Marke mit mehr Sympathie und Emotion aufladen und sie damit auch bekannter machen, betonen die Hyundai-Strategen. Was steckt hinter dem Engagement? Fußball-Sponsoring sei ein Kernelement der Marketing-Strategie und baue über die weltweite Fußball-Begeisterung eine emotionale Beziehung zu Fans und Kunden auf.



Zur Unterstützung von sporttotal.tv stellt Hyundai eine Fahrzeugflotte, um deutschlandweit die Ausstattung von Amateur-Vereinen zu ermöglichen. Der Autobauer sorgt somit für die Mobilität der Teams und der Verantwortlichen. Zudem ist Hyundai exklusiver Partner des Formats "Amator des Monats". Dabei geht es wie bei dem berühmten Vorbild "Tor des Monats" um eine Auszeichnung für die schönsten Tore auf deutschen Amateur-Fußballplätzen, mit der auch die Jugendarbeit der Vereine durch Hyundai gefördert wird.



Hyundai mischt allerdings auch auf der Bundesliga-Bühne mit. Das Unternehmen unterstützt Hertha BSC und geht damit zum ersten Mal auf dem deutschen Fußballmarkt eine Partnerschaft in der höchsten Spielklasse ein. "Der Verein und sein fester Platz in der ersten Bundesliga in Verbindung mit dem Olympiastadion als Spielstätte bietet zahlreiche kreative Ansatzpunkte für Marketing- und Sponsoring-Aktivitäten, die vor allem den Hertha-Fans zu Gute kommen werden", begründet Till Wartenberg, Direktor Marketing Hyundai Motor.



Der Hauptstadtverein und der Autohersteller arbeiten dazu eng zusammenarbeiten und initiieren attraktive Aktionen für die Hertha-Fangemeinde. Während der Bundesligaspiele ist das Hyundai-Engagement durch das Markenlogo auf dem linken Ärmel der Hertha-Trikots sichtbar. Im Berliner Stadion gibt es zudem umfangreiche Werbemaßnahmen.



Zum Sponsoring-Paket gehören auch verschiedene digitale Rechte und Aktionen mit der Profimannschaft von Hertha BSC. Hyundai stellt wie bei der Unterstützung von sporttotal.tv einen umfangreichen Fahrzeugpool zur Verfügung, um den Betrieb des Vereins zu unterstützen und die Hyundai-Modellpalette vorzustellen. Die Vereinbarung mit Hertha BSC gilt zunächst bis zum Jahr 2021.



Mit Fußball-Sponsoring auf höchstem Niveau kennt sich Hyundai bestens aus. Das ist bereits seit mehr als 20 Jahren fester Bestandteil der Markenstrategie. So stand das Hyundai-Logo erst vor wenigen Wochen bei der Weltmeisterschaft im Rampenlicht. In Europa ist Hertha BSC nach dem englischen Star-Klub FC Chelsea, Atletico Madrid und AS Rom eine weitere hochklassige Zusammenarbeit in einer Metropole.



Übrigens: Das Heimspiel gegen den renommierten FC Bayern hat Hertha BSC in dieser Saison überzeugend gewonnen. Damit steht es schon mal 1:0 für Hyundai.



Ralf Loweg / mid

