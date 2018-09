Hyundai-Modelle erfüllen neueste Abgasnorm

Hyundai hat die Umstellung aller Pkw-Modellreihen auf die strenge Abgasnorm Euro 6d-Temp abgeschlossen. Alle Modelle sind ab sofort verfügbar.



Neu bestellte und individuell konfigurierte Fahrzeuge würden innerhalb der normalen Lieferzeit an den Kunden übergeben, heißt es beim koreanischen Autobauer. Auch für den Hyundai Ioniq Plug-in-Hybrid gibt es keine Einschränkungen, Käufer erhalten weiterhin den vollen Umweltbonus von insgesamt 3.000 Euro.



Alle GDI und T-GDI Motoren werden mit einem Benzinpartikelfilter ausgerüstet. Alle CRDi Dieselmotoren erhalten zusätzlich zum Dieselpartikelfilter und Oxidationskatalysator ein SCR-System (selektive katalytische Reduktion), das mittels einer Harnstofflösung die Stickoxid-Emissionen (NOX) reduziert.



Für die Modelle i30, Tucson und Kona bietet Hyundai die neu entwickelte Smartstream 1.6 CRDi Dieselmotorengeneration in verschiedenen Leistungsstufen an.

