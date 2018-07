Hyundai Santa Fe: Flaggschiff auf Erfolgskurs

Anzeige

17 Jahre ist es her, seit Hyundai sein erstes SUV präsentierte - den Santa Fe. Mittlerweile wurden 400.000 Exemplare des vielseitigen Korea-Flaggschiffs in Europa verkauft. Und Generation vier soll diesen Erfolg noch intensivieren. Dazu haben die Techniker dem in Europa gezeichneten Freizeit-Kraxler alles mitgegeben, was sie an zeitgemäßer Technik verfügbar haben.



Mit mächtigem Kaskadengrill und geteilten Leuchteinheiten, der muskulös geschwungenen Seitenpartie und den LED-Rückleuchten mit 3D-Effekt kommt der um 70 Millimeter auf jetzt 4,77 Meter gewachsene Santa Fe selbstbewusst und kräftig daher. Dank des auf fast 2,77 Meter gewachsenen Radstands bietet er deutlich mehr Platz für Passagiere und Gepäck, deshalb hat Hyundai auch die bisher angebotene Langversion schlicht weggelassen: Fünf- und Siebensitzer kommen im gleichen Format, bei Fünfer-Bestuhlung beträgt das um 40 Liter gewachsene Kofferraumvolumen 625 Liter. Für Reihe drei versprechen die Koreaner einen leichten Einstieg dank per Knopfdruck umklappbarer Sitze in Reihe zwei. In der Praxis sind die Kletterei und das Platzangebot aber trotzdem eher ein Fall für Kinder bis 1,50 Meter.



Die Gestaltung des Armaturenbretts vor dem Beifahrer in zwei Ebenen ist Geschmackssache, fest steht: Die Qualität der verwendeten Materialien und ihre sorgfältige Verarbeitung stehen außer Frage. Die Sitze vorne mit Heizung und Ventilation sind angenehm großzügig geschnitten, vermitteln aber trotzdem ordentlichen Seitenhalt. Die Bedienung per Touchscreen und ein paar wenigen Schaltern und Tasten ist vergleichsweise simpel. Die Ausstattung des Santa Fe mit Komfort- und Assistenzsystemen ist teils serienmäßig, teils optional ziemlich üppig. Ganz besonders stolz sind die Ingenieure auf den neuartigen Ausstiegsassistenten, der ein Öffnen der Fondtüren verhindert, wenn sich von hinten Gefahr nähert. Auch einen Insassenalarm gibt es: Er ertönt, wenn beim Aussteigen etwa ein Kind oder ein Hund auf der Rückbank vergessen wird - einschlägige Beispiele mit schlimmen Folgen haben zur Entwicklung dieses Warnsystems geführt.



Der 185 PS starke 2,4-Liter-Benziner im Santa Fe dürfte in Deutschland nicht unbedingt die Hauptrolle spielen, die beiden 2,0 und 2,2 Liter großen Diesel mit einem Leistungsspektrum von 150, 185 und 200 PS und einem maximalen Drehmoment von 400 bis 440 Newtonmeter, die wie der Ottomotor nach Euro 6d-Temp zertifiziert sind, sind bei einem Fahrzeug vom Schlag des Santa Fe schlicht deutlich wirtschaftlicher. Der Benziner ist mit Allradantrieb und Sechsstufenautomatik zu haben, die Selbstzünder gibt es wahlweise mit Front- oder Allradantrieb, mit Sechsgang-Handschaltung oder neu entwickelter Achtgang-Automatik, die im 2,2-Liter-Testwagen für einen Normverbrauch von 5,9 und einen Testverbrauch von 7,4 Liter sorgte.



Neu bei der vierten Santa-Fe-Generation ist der schlupfabhängige, variable Allradantrieb, der die Modi Eco, Komfort und Sport bietet, mit der dann jeweils gewünschten Kraftverteilung nach vorne und hinten. Wenn es schmierig und rutschig wird, lässt sich auch die feste 50:50-Variante zuschalten. Neu sind auch die Digital-Instrumente. Und das optionale Head-up-Display mit allen wichtigen Anzeigen wird direkt auf die Windschutzscheibe gespiegelt.



Die Auslieferung bei den Händlern startet noch im Juli 2018 zu Preisen ab 35.070 Euro für den Einstiegs-Diesel mit 150 PS, Handschaltung und Frontantrieb. Das ist exakt der Preis des Vorgängers, trotz verbesserter Ausstattung. Die übrigen Preise will Hyundai Deutschland in Kürze nachliefern.



Rudolf Huber / mid





Technische Daten Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi

Fünftüriges, fünfsitziges SUV, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Millimeter: 4.770/1.890/1.680/2.765, Wendekreis 11,4 m, Kofferraumvolumen 625 - 1.695 l, Leergewicht: 1.855 kg, max. Zuladung: 708 kg, Tankinhalt: 71 l.



Antrieb: Vierzylinder-Reihen-Dieselmotor, Hubraum: 1.995 ccm, Leistung: 110kW/150 PS bei 4.000 U/min, max. Drehmoment: 400 Nm bei 1.750 U/min, Kraftübertragung: Sechsgang-Handschalter, Frontantrieb, Beschleunigung 0-100 km/h: 10,3 s, Höchstgeschwindigkeit: 193 km/h, Normverbrauch (NEFZ): 5,6 l/100 km, CO2-Emission: 147 g/km, Abgasnorm: Euro 6d-Temp, Preis: ab 35.070 Euro.