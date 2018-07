Hyundai setzt auf mehr "N"-Thusiasmus

Anzeige

Hyundai treibt den sportlichen Anstrich der Marke weiter voran. Dazu bietet der Autobauer den i30 Fünftürer jetzt in der neuen Ausstattungslinie N-Line an. Damit wolle man den Kreis der "N"-Thusiasten vergrößern und die Marke mit mehr Emotion aufladen, teilt der Hersteller mit. In Verbindung mit den Motorisierungen 1.4 T-GDI und 1.6 CRDi kostet der i30 N-Line ab 24.550 Euro für den Benziner und ab 27.160 Euro für den Diesel.



"Mit mehr als 4.000 Bestellungen seit Markteinführung im November 2017 hat das Hochleistungsmodell i30 N einen grandiosen Start hingelegt", sagt Markus Schrick, Geschäftsführer Hyundai Motor Deutschland. Man reagiere also mit der N-Line auf die starken Kundenwünsche.