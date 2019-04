Hyundai zeigt Cockpit von morgen

Rundinstrumente und Tacho-Nadel haben bereits heute in vielen Autos ausgedient. Stattdessen ersetzen virtuelle Cockpits die klassischen Anzeigen. Hyundai erlaubt nun einen Blick hinters Volant der Zukunft.



Hyundai setzt bei dem virtuellen Cockpit auf Touch-Displays mit haptischer Rückmeldung, und zwar sowohl im Lenkrad als auch in der Mittelkonsole. So werden Schalter, Dreh- und Schiebregler deutlich reduziert. Zudem können Nutzer Tastenkombinationen - auch am Lenkrad - nach eigenen Bedürfnissen zusammenstellen.



Ein Multilayer-Display, bestehend aus zwei Displays im Abstand von sechs Millimeter hintereinander, lässt visuelle 3D-Effekte zu - diese können relevantere Informationen hervorheben und so die Ablenkung vom Straßenverkehr reduzieren. Das konnte Hyundai mit Versuchen mit Probanden nachweisen.



Die Zukunft, zumindest des Cockpits, ist offensichtlich vielschichtig.

