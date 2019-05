Hyundai zeigt Fahrzeug-Plattform der Zukunft

Frischer Wind aus Südkorea: Hyundai Motor präsentiert eine völlig neue Fahrzeugplattform für künftige Modelle in Europa ab 2020. Das modulare Konzept der neu entwickelten Plattform soll den Entwicklern Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, Effizienz und Fahrfreude ermöglichen.



Dabei heißt es: Safety first - Sicherheit zuerst. So verfügt die neue Plattform aufgrund ihrer neuartigen Struktur und einer hochfesten Stahlplatte im Fahrzeugboden über eine besonders hohe Crash-Sicherheit. Die Plattform kann bei einem Unfall mehr Aufprallenergie aufnehmen und von der Passagierkabine ableiten. Bei einer Kollision, bei der zwei Unfallfahrzeuge nur teilweise frontal aufeinanderprallen, fixiert die neue Plattform die Räder so, dass das Fahrzeug nicht unkontrolliert über die Fahrbahn schleudert.



Aber auch die Fahrfreude soll nicht zu kurz kommen: Die erhöhte Steifigkeit, die Absenkung des Gesamtschwerpunktes und die näher an der Mitte der Vorderräder positionierten Querlenker ermöglichen ein sehr agiles Handling und präziseres Lenken. Gleichzeitig ist es Hyundai gelungen, durch die Absenkung der hör- und fühlbaren Schwingungen den Fahrkomfort nochmals deutlich zu steigern. Ein ausgeklügelter Luftstrom durch den Motorraum und unter dem Wagenboden verbessert einerseits die Fahrstabilität, sorgt andererseits für eine bessere Wärmeabfuhr und einen niedrigeren Luftwiderstand.



Europäische Kunden müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden. Denn Hyundai setzt die neue Plattform erstmals in der neuen Generation des Modells "Sonata" ein, das in Europa nicht angeboten wird. Auf den europäischen Märkten feiert die neue Plattform erst im Jahr 2020 Premiere. Dank der Modulbauweise soll sie eine hervorragende Basis für diverse Baureihen bieten, die speziell auf die Wünsche europäischer Kunden ausgerichtet sind.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 24.05.2019