IAA: Peugeot zeigt "Expert" für exzellenten Service

Den Peugeot "Expert" gibt es nun als Spezialisten für Service-Dienstleistungen. Zu sehen ist er auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover. Vom Spezialisten für Fahrzeugeinrichtungen "bott" ausgebaut, bringen intelligent zusammengestellte Module vielseitigen Stauraum und Ordnung in den mobilen Arbeitsplatz von Gewerbetreibenden wie Handwerk- oder Elektrobetrieben.



"Der Peugeot Expert Service Edition bietet alle Vorzüge eines modernen Nutzfahrzeuges", sagt Steffen Raschig, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland Mit seinem mobilen Arbeitsplatz sei er zudem optimal auf die Bedürfnisse von Gewerbekunden abgestimmt.



Der Ausbau des Peugeot Expert zur Service Edition ist bei den 4,95 und 5,30 Meter langen Varianten möglich. Diesen übernehmen die Spezialisten für Fahrzeugeinrichtungen von "bott". So wird der Kleintransporter zum mobilen Arbeitsplatz für Dienstleister, die viele Kleinteile und Werkzeuge mit sich führen. Herausnehmbare Boxen und Koffer, zahlreiche Schubladen und Fächer unterschiedlicher Größen ermöglichen einen sortierten Arbeitsalltag.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 21.09.2018