„Digitalisierung, Konnektivität und Elektromobilität sind die Megathemen, die das Geschäft in Zukunft nachhaltig beeinflussen werden“, sagte Peter-J. Lorenzen, Leiter Digitalisierung-Händlersysteme bei Skoda Deutschland beim ersten Media-Treff des Herstellers im Jahr 2018 in Neu-Isenburg vor Fachjournalisten. Und gerade die Konnektivität macht Skoda zu seinem Thema – immerhin 40 Prozent der Autokäufer geben an, dass das Thema Vernetzung eine wichtige Rolle bei ihrer Kaufentscheidung spielt.

Connectivity gibt dem Fahrer eine Reihe von Hilfsmitteln zur Hand, die das Fahren einfacher, vorausschaubarer machen. Zum Beispiel kann man übers Internet von zuhause auf die Fahrzeugdaten zugreifen: Reicht die Tankfüllung für die nächste Geschäftsfahrt?

Man muss nicht während der Fahrt die Zieladresse ins Navi reinfummeln, sondern kann bequem am heimischen Laptop die Route errechnen lassen und ans Fahrzeug senden. Mit Konnektivität beginnt die Fahrt nicht erst mit dem Einstieg ins Auto, sondern schon am heimischen Schreibtisch. Oder, wie es Peter-J. Lorenzen ausdrückte: „Ich hab‘ mein Auto in der Hosentasche“, nämlich auf der Skoda-App des Smartphones.