I.D. R Pikes Peak: Elektrisch geht's bergauf

In vielen Unternehmen gilt der Motorsport als Vorreiter für die Serie. Technische Innovationen, die sich unter härtesten Wettkampfbedingungen bewährt haben, bereichern das Autogeschäft. Und deshalb kommt auch der Rennsport nicht am Thema "Elektromobilität" vorbei. Schließlich gilt das Tanken aus der Steckdose als Alternative Nummer eins zu Benzin und Diesel. Racing-Puristen haben da sicher noch Berührungsängste, doch im Zeichen des "E" zieht es immer mehr Hersteller lautlos auf die Überholspur. Audi ist 2018 in der Formel E werksseitig am Start, BMW, Mercedes und Porsche folgen.



Und VW hat beispielsweise einen rein elektrisch betriebenen Prototyp-Rennwagen auf die Räder gestellt, mit dem die Wolfsburger beim berühmtesten Bergrennen der Welt die Spitze erklimmen wollen. "I.D. R Pikes Peak" heißt dieser Rennwagen, mit dem Volkswagen beim Pikes Peak International Hill Climb am 24. Juni 2018 im US-Bundesstaat Colorado antreten wird.



Der allradgetriebene elektrische Sportwagen ist ein erster Schritt für eine intensivere Zusammenarbeit von Volkswagen R und Volkswagen Motorsport. Die Marke Volkswagen plant zudem bis 2025, mehr als 20 reine neue Elektrofahrzeuge anzubieten. Der Produktionsstart des ersten Serienmodells der I.D.-Familie ist für Ende 2019 im sächsischen Zwickau vorgesehen.



"Wir wollen mit Volkswagen und der I.D. Familie an die Spitze der Elektromobilität", so Entwicklungsvorstand Dr. Frank Welsch. "Der I.D. R Pikes Peak und die Teilnahme am berühmtesten Bergrennen der Welt haben dafür nicht nur symbolische Bedeutung, sondern es ist auch ein wertvoller Härtetest für die Entwicklung von Elektro-Autos generell."



Das Pikes-Peak-Bergrennen wird seit 1916 nahe Colorado Springs in den Rocky Mountains ausgetragen und führt über eine Strecke von 19,99 Kilometer vom Start in 2.800 Metern Höhe hinauf zum Gipfel in 4.302 Meter über Meeres-Niveau. Volkswagen hatte an dem Bergrennen zuletzt 1987 mit einem spektakulären Bimotor-Golf mit imposanten 652 PS teilgenommen, das Ziel damals aber knapp verpasst.



"Höchste Zeit für eine Revanche", sagt Volkswagen-Motorsportchef Sven Smeets. Der I. D. R Pikes Peak sei eine extrem spannende Herausforderung, um zu zeigen, was im Motorsport mit Elektroantrieb möglich sei: "Unsere gesamte Mannschaft rund um unseren Fahrer Romain Dumas ist bis in die Haarspitzen motiviert, eine neue Bestmarke für Elektro-Fahrzeuge aufzustellen." Der Rekord in der Klasse der Elektro-Prototypen liegt bei 8.57,118 Minuten und wurde 2016 vom Neuseeländer Rhys Millen aufgestellt. Und jetzt setzt Volkswagen zu einem neuen Gipfelsturm an. Mal schauen, wie sich der Stromer in der Höhenluft von Colorado schlägt.