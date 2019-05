ID.3: E-Wagen fürs Volk

Er ist zwar das erste Serienauto der neuen ID-Familie von VW, trotzdem trägt er die "3" im Namen: der ID.3. Ab sofort läuft die Voranmeldung für eine exklusive Sonderserie.



Aller guten Dinge sind drei, hat man sich wohl in Wolfsburg gedacht, als die Entscheidung für die Benennung des Stromers fiel, der ID.3 heißt. Sie soll auf den dritten Buchstaben im Alphabet und damit auf das C-Segment - Kompaktklasse- verweisen. Hier ist der neueste VW angesiedelt. Er soll aber auch als dritter Meilenstein der Firmengeschichte wahrgenommen werden, nach dem Käfer und dem Golf. Beide haben bekanntlich jeweils eine neue Ära der Mobilität begründet, und Generationen von Autofahrern nachhaltig geprägt. Der ID.3 tritt somit in riesige Fußstapfen - bei der noch vorhandenen Skepsis gegenüber Elektroautos insbesondere im Heimatmarkt Deutschland wird es eine Mammutaufgabe, an die Erfolge der Paten anzuknüpfen.



"Wir starten mit dem ID.3 aus der Mitte heraus, dem Markenkern von Volkswagen, in dem die Mehrzahl der Modelle und des Verkaufsvolumens zu finden sind. Die Zahl 3 signalisiert zudem Ausbaufähigkeit in die Segmente darüber und darunter, wir haben eine Menge in der Pipeline", sagt Jürgen Stackmann, Markenvorstand für Vertrieb und Marketing, zum neuen Modell und dessen Typenbezeichnung. Bis 2025 will Volkswagen die Nummer 1 weltweit im Bereich E-Autos sein.



Jürgen Strackmann: "Wir starten heute hier in Berlin ein neues Kapitel für Volkswagen. Das ist ein sehr wichtiger Tag für unseren Konzern. Viele unserer Kunden würden sich bereits für ein E-Fahrzeug entscheiden, wenn es das entsprechende Angebot gäbe. Wir sind Vorreiter und starten jetzt die Produktion von Elektrofahrzeugen in Großserie mit der Volkswagen ID Familie. Wir wollen die Mobilität in den kommenden Jahren verändern." Alle neuen Volkswagen-Elektrofahrzeuge werden künftig den Namen ID tragen. Strackmann erklärt: "Das ist ein Symbol für unsere Zukunft. ID.3 für das erste Modell bedeutet, dass wir in der Mitte unserer Range, unserer Modellpalette starten. Der ID.3 wird Außenabmessungen erhalten wie unser Golf, innen wird der Wagen total geräumig. Dies wird durch den Einsatz einer ganz neuen Plattform ermöglicht."



Der ID.3 ist ein wichtiger Baustein in der Elektro-Offensive des Konzerns - er ist der E-Wagen fürs Volk. Unter 30.000 Euro soll er kosten, mit Reichweiten von 330 bis zu 550 Kilometern uneingeschränkt alltagstauglich sein. Für treue oder neue Kunden, die mit VW den Schritt in die elektrifizierte Zukunft wagen wollen, bieten die Wolfsburger eine exklusive, auf 30.000 Fahrzeuge limitierte Pre-Booking-Sonderedition namens ID.3 1ST mit umfangreicherer Serienausstattung an, die ab sofort nach Zahlung von 1.000 Euro Registrierungsgebühr vorbestellt werden kann. Der ID.3 1ST weist eine Reichweite von 420 Kilometern nach WLTP auf und kostet unter 40.000 Euro in Deutschland. Dazu spendiert VW ein Jahr lang kostenloses Stromladen bis 2.000 kWh an allen öffentlichen Ladesäulen, die über die Lade-App WeCharge nutzbar sind, sowie im europaweiten Schnellladenetz "Ionity", an dem Volkswagen beteiligt ist.



Ende 20198 startet die Produktion des ID.3 1ST, Mitte 2020 beginnt VW mit der Auslieferung. Zu moderaten Preisen wollen die Wolfsburger jährlich bis zu 100.000 Fahrzeuge produzieren.



Jutta Bernhard / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 08.05.2019