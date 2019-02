Im Mini-Fieber

Zum 60. Geburtstag der britischen Marke Mini dreht der deutsche Eigner-Konzern BMW kräftig am Rad. Eine ganze Lifestyle-Kollektion stellt er zusammen. Denn Mini ist Kult. Das unvergleichbare Gokart-Feeling und die clevere Raumnutzung begeistern eine über Generationen hinweg stetig gewachsene Fangemeinde.



Im Jubiläumsjahr will Mini das Lebensgefühl urbaner Zielgruppen, sportlich ambitionierter Fahrer und moderner Familien mit der neuen "Mini 60 Years Lifestyle Collection" zum Ausdruck bringen. Dabei blickt der Hersteller auf die 60-jährige Historie zurück und präsentiert 50 Designerstücke im charakteristischen Stil der traditionsreichen Marke.



Die Kollektion umfasst T-Shirts, Sweatshirts und Jacken für Frauen, Männer und Kinder. Die Textilien sollen zeitgenössische Ästhetik mit der illustren Vergangenheit der Marke vereinen. Neu im Produktportfolio ist das Stripe T-Shirt zu rund 35 Euro, das für Frauen in der kultigen Farbe British Green und für Männer in Schwarz erscheint. Dazu zeigt es ein lineares Streifenmuster in der Trendfarbe Coral in Verbindung mit einem strahlenden Lemon.



Mit den stilisiert dargestellten klassischen Minis auf dem Car Print T-Shirt und dem aus der Rennsporthistorie bekannten Lorbeerkranzmotiv des Mini Vintage Logo T-Shirt greift die Kollektion authentische Symbole für Fahrspaß auf der Straße und der Rennstrecke auf.



Zum breiten Sortiment gehören beispielsweise noch eine kühle Erfrischung für die heiße Jahreszeit mit dem Mini Colour Block Ice Tea Jug zu 29 Euro und den Mini Colour Block Ice Tea Mugs (19 Euro). Sowohl die Jug als auch die Mugs sind in den drei Farben Schwarz, Coral und Grün erhältlich. Für sportliche Aktivitäten beim Strandausflug mit Erwachsenen und Kindern steht das Beach Tennis Set mit knall-coralfarbenen Bällen zur Auswahl. Erhältlich ist auch ein Football im Stil der Marke Mini.

