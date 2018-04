Im Mittelklasse-Kombi aus Korea kann man 62 Kilometer rein elektrisch fahren / Angenehmes Langstreckenfahrzeug Überzeugender Einstieg ins E-Zeitalter

Anzeige

Am Kia Optima lässt sich studieren, wie eine moderne Design-Konzeption aus einem braven Schulbuben einen Musterschüler in Sachen Aussehen machen kann. Der Vorgänger Magentis startete im Jahr 2000 als solides Fahrzeug mit braven rundlichen Proportionen auf dem europäischen Markt. Erst mit dem Facelift der zweiten Generation (2008) und der von Chefdesigner Peter Schreyer entworfenen Tiger Nose – der unverwechselbaren Front – meldete Kia – jetzt mit dem Optima – auch Anspruch auf gestalterische Lorbeeren an.

Die bekam die dritte und vierte Generation reichlich in Form der renommierten Red Dot Awards. Und -– wow – der weiße Sportswagon, der da auf dem Parkplatz den Tester erwartet, sieht so wohlproportioniert, so modern aus, wie kaum ein Kombi mit europäischem Markenzeichen auf dem Kühler. Langgestreckt und schlank und ziemlich tief gelegt präsentiert er sich von der Seite, vorne streben die Linien auf die „Tigernase“ des Kühlergrills zu, der von breiten Scheinwerfern eingefasst wird, die sich seitlich bis in die Kotflügel hineinziehen.

Das Testfahrzeug in Zahlen Motor: Vierzylinder, Reihe Hubraum: ... Das Testfahrzeug in Zahlen Motor: Vierzylinder, Reihe Hubraum: 1999 ccm Leistung: 115 kW (156 PS) bei U/min: 6000 max. Drehmoment: 189 Nm bei U/min: 5000 Elektromotor: 50 kW (68 PS) Systemleistung: 151 kW (250 PS)

Zierleisten in Blaumetallic an Heckstoßfänger, Seitenschwellern und Kühlergrill markieren den Unterschied: Hier steht ein Plug-in-Hybrid, der nicht nur aus der Zapfpistole der Tankstelle, sondern auch aus der heimischen Steckdose betankt wird. Oder – schneller und (vorerst noch) kostenlos – aus der Ladestation der örtlichen Stadtwerke. Durchschnittlich 1,4 Liter Superbenzin soll der Optima verbrauchen (33 Gramm CO2 pro Kilometer).