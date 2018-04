Immer öfter auch auf allen Vieren

Peugeot-Allradmodelle

Auch der 3008 hat ein Allradsystem, Hybrid sei Dank © Peugeot

Wenn man an Allradantrieb denkt fällt einem die Marke Peugeot sicher erst nach längerem Nachdenken ein. Bisher war das auch völlig in Ordnung und offenbarte keine autophile Wissenslücke. Denn in der mehr als 100 Jahre währenden Unternehmensgeschichte hat Peugeot selber so ziemlich alles gemacht, nur eben keinen Allradantrieb angeboten.

Das hat sich in der jüngeren Vergangenheit deutlich

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4231 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Spot Press Services GmbH, Freitag, 09.11.2012