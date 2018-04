In Peking setzt Maserati auf Individualität

Anzeige

Chinesen haben ihren eigenen Geschmack. Deswegen setzt Maserati jetzt in Peking den Akzent auf Individualisierung. Der italienische Autohersteller verfolgt seit jeher das Ziel, Luxus und Sportlichkeit zu vereinen sowie dabei den Wünschen und Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. Dazu gehört jetzt also auch in China die Möglichkeit, Fahrzeuge mit den Ausstattungen GranLusso und GranSport noch weiter aufzuwerten.



Damit sollen Kunden die Möglichkeit bekommen, in ihren Fahrzeugen zusätzliche Akzente für mehr luxuriöse Exklusivität beziehungsweise für mehr Sportlichkeit zu setzen. Beide Linien erweitern die Serienausstattung mit Umfängen, die den jeweiligen Charakter noch stärker in den Mittelpunkt rücken. Sie sind für alle Motorisierungen erhältlich.



"Maserati setzt weiterhin auf Individualisierung, um das Kundenerlebnis zu verbessern", erklärte Alberto Cavaggioni, der neue Managing Director von Maserati China. "China hat eine wachsende Zahl von Kennern, die ihre Persönlichkeit und ihren Geschmack durch exklusive Autos zum Ausdruck bringen wollen." Angesichts der steigenden Nachfrage nach personalisierten Optionen profitiert Maserati von seinem einzigartigen Luxus- und Sporterbe. "Wir sind in der Lage, erstklassige und exklusive Optionen anzubieten, die auch die anspruchsvollsten Kunden zufriedenstellen."



So zeigt Maserati erstmals das vollständige Programm jener Modelle, die neben der Standardausführung auch als GranLusso und GranSport erhältlich sind. Dazu gehören die Premium-Business-Limousine Ghibli, die Sport-Luxuslimousine Quattroporte und das SUV Levante. Alle drei Baureihen wurden zum Modelljahr 2018 nochmals in Design, Technik und Ausstattung aufgewertet. Beispielsweise verfügen beide Limousinen nun über die neue Integrated Vehicle Control (IVC), deren Fahrdynamikkontrolle über die Möglichkeiten herkömmlicher Stabilitätsprogramme noch hinausgeht. Alle drei Modelle sind bereits in Deutschland erhältlich.