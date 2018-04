Infiniti baut Elektro-Hingucker

Anzeige

Auch Infiniti steigt in die Entwicklung einer komplett neuen Plattform für elektrifizierte Autos ein. Das erklärte Firmen-Chef Roland Krueger am Rande der Auto China in Peking. Maßgeblich beeinflusst wird sie vom Q Inspiration Concept Car, das schon deutliche Hinweise auf die neue Designsprache von Infiniti für die Ära des autonomen Fahrens und der Elektrifizierung gibt.



Der Stromer soll als eines von fünf neuen Modellen in den nächsten Jahren in China gebaut werden. Krueger: "Bei der Gestaltung des Q Inspiration - einem sehr sportlichen, leistungsorientierten Konzept-Fahrzeug mit einem deutlich größeren Innenraum - haben wir dabei primär den Automobil-Markt in China im Fokus gehabt."



In Peking erneuerte Infiniti auch sein Zukunfts-Bekenntnis: Ab 2021 werden alle neuen Modelle der Marke elektrifiziert sein. Und zwar als reine Elektrofahrzeuge oder als e-Power-Fahrzeuge, bei denen ein hocheffizienter Benzinmotor die Akkus während des Fahrens lädt, um das Laden an der Steckdose überflüssig zu machen.