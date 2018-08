Infiniti zeigt Elektrostudie

Anzeige

Die Nissan-Nobelmarke Infiniti will auf dem Pebble Beach Concours d'Elegance ein Signal setzen. Und zwar mit einem vollelektrischen Konzeptfahrzeug, das deutliche Hinweise auf das künftige Design der Japaner geben soll.



Die Studie soll laut Infiniti "intensive Fahrfreude gepaart mit der aufregenden Performance von elektrifizierten Antriebssträngen im Automobilbau" vermitteln. Es ist das erste Projekt, das unter der Leitung des neuen Design-Chefs Karim Habib in Japan, Großbritannien und den USA verwirklicht wurde. Und dann soll das gute Stück natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass Infiniti laut eigener Ankündigung ab 2021 komplett elektrifiziert wird. Erstmals öffentlich gezeigt wird das Concept-Car am 23. August 2018 in Pebble Beach.