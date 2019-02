Ingenieurin entwickelt besonders coolen Lexus

Einen Bruch mit Konventionen soll er zeitigen, der Lexus UX. Verantwortlich für die Entwicklung des Modells ist die japanische Ingenieurin Chika Kako. Sie verfolgte dabei das Ziel, eine neue Art von Crossover zu entwickeln: ein Modell, das zwar stark und robust, aber in stilvolles Design verpackt ist und höchste Agilität bieten soll.



"2017 haben wir den Lexus LC auf den Markt gebracht, um Lexus als visionäre und aufregende Lifestyle-Luxusmarke zu positionieren", sagt die Ingenieurin. Die Flaggschiff-Limousine LS und die neue Mittelklasse-Limousine ES hätten diese Position gefestigt. Nun solle der UX begeisternde Erlebnisse liefern und neue Kunden für die Marke Lexus gewinnen.



Mit dem Modell will man Emotionen wecken. Wenn potenzielle Kunden den Lexus UX zum ersten Mal auf der Straße sehen, sollen sie sagen: "Wow, was für ein cooles Auto!" Sobald sie sich vom Design angezogen fühlen, sollen sie die innovativen Technologien, die japanische Handwerkskunst und die agile Leistung erleben.



Als Zielgruppe habe man sich Kunden mit einem aktiven Lebensstil ausgeguckt, Menschen die sich in einem pulsierenden städtischen Umfeld bewegen und Aktivitäten wie Reisen, Radfahren und Heimwerken unternehmen. "Konkret bedeutet das, dass unser Kunde ein junger Arbeitnehmer in einem kreativen Beruf wie dem Verlagswesen sein kann, der großes Interesse an modernem Design und nachhaltigem Wohnen hat" so Chika Kako.



Der Lexus UX ist ein seit 2018 produziertes SUV, das auf dem 88. Genfer Auto-Salon im März 2018 vorgestellt wurde. Das Modell ist unter dem Lexus NX das kleinste SUV der japanischen Marke.

