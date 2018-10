Intelligente Transporter-Lösungen

Vom Heimspiel in Hannover ins Frankenland: Volkswagen fährt mit seinen Nutzfahrzeugen weiter zur Fachmesse für Kältetechnik, Wärmepumpen und Lüftung und präsentiert bis zum 18. Oktober 2018 in Nürnberg gemeinsam mit Partner Bott einen Transporter mit "bott vario" Fahrzeugeinrichtung. Das Fahrzeug wurde speziell für den mobilen Service in der Kälte- und Klimabranche konzipiert.



Durch die modulare Bauweise der Einrichtung kann der Laderaum eines Fahrzeugs exakt nach dem Einsatzzweck individuell mit Regal- und Schrankmodulen, Servicekoffern und Trageboxen, Fußboden- und Wandverkleidungen sowie Elementen zur Ladungssicherung konfiguriert werden.



Im Volkswagen Transporter (2,0 TDI Blue Motion) sorgen integrierte Zurrschienen und Gurte in den Regalen für eine ideale Ladungssicherung. Maschinenkoffer unterschiedlicher Größe können in einem geräumigen Fach mit leicht bedienbarer Spann- und Klemmvorrichtung, die ebenfalls im Regal integriert ist, gesichert werden. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen zählt ein seitlich gedrehter Schrank, herausnehmbare Koffer und Boxen sowie ein aufklappbarer Schraubstock.



Zudem verfügt der Transporter über Sonderausstattungen, wie einer hohen Trennwand mit festem Fenster, ParkPilot im Heckbereich und LED-Laderaumbeleuchtung. Mit bis zu 9,3 Kubikmetern hat er den größten Laderaum seiner Klasse.



Bott bietet den "bott vario" Aktionseinbau für Mitglieder des Verbands Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe (VDKF) zu einem Aktionspreis von 3.999 Euro an. Diese Aktion läuft bis zum 31. Dezember 2018 und ist kombinierbar mit einem Wertguthaben von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Höhe von 500 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 16.10.2018