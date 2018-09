Intermot 2018: Zwei Kleine von Kawasaki

Kawasaki schickt 2019 gleich zwei neue Einsteiger-Modelle mit 125 Kubikzentimeter auf die Straße. Den Sportler Ninja 125 und das Naked-Bike Z125. Premiere feiern die beiden auf der Intermot am 2. Oktober 2018.



In beiden Modellen sorgt ein wassergekühlter Einzylindermotor mit 11 kW /15 PS für Vortrieb, der in einem leichten Gitterrohrrahmen steckt. Der japanische Hersteller möchte mit den beiden Bikes junge Einsteiger ansprechen, die anstatt eines Motorrollers ein Motorrad fahren möchten. So sei die Ninja 125 beispielsweise im Styling stark von der Rennmaschine Ninja ZX-10RR beeinflusst.

