Iron Man Edition: Kona für Superhelden

Anzeige

Einmal fühlen wie ein echter Superheld? Hyundai macht's möglich. Im Rahmen der Comicmesse "San Diego Comi-Con" haben die Koreaner eine Hyundai Kona Iron Man Edition vorgestellt. Und die gute Nachricht für alle Comic-Fans: Das kompakte SUV ist kein schräges Showcar, sondern geht in limitierter Stückzahl in Serie.



Eine eigenständige Frontpartie mit speziell gestalteten Tagfahrlichtern soll die Maske des Superhelden Iron Man aus dem Marvel-Comicuniversum nachzeichnen. Damit aus dem Kona das perfekte Fan-Fahrzeug wird, fährt er mit Maskenmotiv auf dem Dach, einer V-förmigen Verzierung auf der Motorhaube, die das Marvel-Logo enthält, gravierten Scheinwerferinnenflächen und D-Säulen, 18-Zoll-Leichtmetallrädern mit "Iron Man"-Mittelkappen und dunkel verchromtem Kühlergrill vor. Die Außenfarbe ist Matt-Grau in Kombination mit Rot.



Der Produktionsstart der limitierten Sonderedition ist laut Hyundai für Dezember geplant.