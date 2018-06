Italienische Reifen zeigen Flagge

Anzeige

Grün, Weiß und Rot sind die drei Farben der italienischen Nationalflagge. "Il tricolore oder "La bandiera tricolore", sagen die Italiener. Reifenhersteller Pirelli legt jetzt anlässlich des italienischen Nationalfeiertags eine Sonderedition namens "Tri-color" seiner farbigen Reifen auf. Einen Reifensatz dieser exklusiven Edition übergibt Michael Wendt, Geschäftsführer von Pirelli Deutschland, dem italienischen Botschafter Pietro Benassi während der Feierlichkeiten in der Italienischen Botschaft in Berlin.



Darüber hinaus werden die dreifarbigen Reifen an zahlreiche Automobile der Italienischen Botschaften in Großbritannien, China, Russland, den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien montiert. Außerdem werden in diesen Ländern in den italienischen Botschaftsgebäuden Tri-color Reifen ausgestellt, ebenso in den Italienischen Botschaften in Paris, Ankara, Tokio, Mexiko-Stadt, Brasilia, Buenos Aires. Aber auch in der Farnesina, dem Gebäude des italienischen Außenministeriums in Rom, ist ein Tri-color Reifen zu sehen.



Basierend auf den Erfahrungen des Herstellers in der Formel 1 entwickelte Pirelli mit der Color Edition farbige Straßenreifen. Diese speziellen Produkte sollen nicht nur eine maßgeschneiderte Performance verkörpern, sondern auch Stil und Design, wobei die Farbelemente den sportlichen und einzigartigen Charakter der Pirelli-Reifen unterstreichen sollen.



Die farbenfrohen Gummis zieren bevorzugt edle Sportwagen: Die erste Color Edition der P Zero Reifen debütierte in den vergangenen Monaten an illustren Fahrzeugen von Pagani, Lamborghini, McLaren, Ferrari, Aston Martin, Porsche und

Bentley. Für das Prestige-Segment sind P Zero Reifen der Color Edition ab 19 Zoll verfügbar.