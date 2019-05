"iV" heißt die neue Elektro-Marke von Skoda

Autobauer kennzeichnen ihre Elektrofahrzeuge mit einem besonderen Schriftzug. Manche führen gar einen neuen Markennamen ein. Nun tauft Skoda seine Stromer "iV". Jetzt präsentierte die tschechische VW-Tochter in der slowakischen Hauptstadt Bratislava die neue E-Mobilitäts-Submarke, zudem zeigte der Hersteller mit dem "CITIGOe iV" und dem "Superb iV" die beiden ersten elektrifizierten Serienmodelle der Unternehmensgeschichte.



iV umfasst neben dem Aufbau der eigenen elektrifizierten Produktfamilie auch ein ganzheitliches, vernetztes Ökosystem, um E-Mobilität für Kunden so einfach und bequem wie möglich zu machen. Der rein elektrische CITIGOe iV und der neue Superb iV mit Plug-in-Hybridantrieb starten als erste Modelle des Herstellers in das Zeitalter der E-Mobilität. Zudem erweitert der neue "Superb Scout" erstmals die erfolgreiche Superb-Familie, die in Bratislava optisch und technisch aufgewertet ebenso ihr Debüt gab.

