Jaguar Land Rover bietet 11.000 Euro Umtauschprämie

Der britische Fahrzeughersteller Jaguar Land Rover bietet seinen Diesel-Kunden beim Kauf eines Neufahrzeugs eine Umtauschprämie in Höhe von 6.000 bis zu 11.000 Euro an. Wer seinen alten Diesel - sowohl der Marken Jaguar und Land Rover als auch von Fremdfabrikaten - eintauscht, erhält einen Selbstzünder mit der modernen und sauberen Dieseltechnologie nach Euro 6d-Temp.



Alle Motoren in den Modellen beider Marken erfüllen neben dieser aktuell schärfsten Abgasnorm auch die Kriterien für den neuen WLTP-Verbrauchszyklus. Dieser misst den Verbrauch nicht nur auf dem Prüfstand, sondern auch auf der Straße. Das Angebot zum Umtausch eines alten Diesels gilt laut Hersteller bis zum 31. März 2019.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 13.11.2018