Jaguar schickt sein zweites Sport Utility Vehicle ins Rennen

Anzeige

Ein SUV von Jaguar? Bis vor zwei Jahren schien das undenkbar, zumal ja im Konzern eigentlich die Schwestermarke Land Rover die Kompetenz für luxuriöse Geländegänger hat. 2016 brachte Jaguar den E-Pace heraus, dem jetzt der kompakte F-Pace folgt. Der soll am besten schaffen, was der F-Pace schon geschafft hat: Sich an die Pole-Position des meistverkauften Autos von Jaguar schieben.

Das lediglich 4,40 Meter lange Fahrzeug nimmt den Kampf um den Kunden im sich ständig vergrößernden SUV-Markt auf. Wobei die Briten beim E-Pace – auch das wäre vor einigen Jahren kaum denkbar gewesen – ausschließlich auf Vierzylinder vertrauen. In der Basisversion kostet der E-Pace unter 35 000 Euro, ein Preis, der Jaguar auch für einen – gut verdienenden – jungen Kundenkreis interessant machen könnte.

Erstaunlich, wie viel Platz der E-Pace trotz seiner kompakten Maße den Mitfahrern bietet. Kurze Überhänge und die Breite von fast zwei Metern sorgen für Geräumigkeit. Der quer eingebaute Motor ermöglicht es, dass die Außenmaße überschaubar bleiben. Beim Design macht der E-Pace sowohl außen wie innen Anleihen beim Sportwagen F-Type (am deutlichsten zu sehen bei den Scheinwerfern und Rückleuchten). Eine hochwertige Innenausstattung ist für den Premium-Hersteller Jaguar Pflicht. Auch bei der Technik: Neben den mittlerweile zum Standard gehörenden Assistenzsystemen (autonomer Notfall-Bremsassistent, Spurhalte- und Aufmerksamkeitsassistent, Verkehrszeichenerkennung, eine Geschwindigkeitsregelung sowie Einparkhilfe) zählen beim E-Pace ein mit LEDs hinterleuchtetes TFT Headup-Display, optionale Matrix-Scheinwerfer, ein Fußgänger-Airbag, eine Gestensteuerung für die Heckklappe und die elektrische Sonnenblende sowie eine Stereo-Kamera zur Steuerung zahlreicher Assistenzsysteme zu den Highlights.