Jaguar XJ: Sondermodell zum 50. Geburtstag

XJ heißt die große, sportliche Limousine von Jaguar. Der elegante Viertürer wird jetzt 50 Jahre alt. Zur Feier des Tages baut Jaguar mit dem XJ50 ein Sondermodell mit Sechszylinder-Motor, drei Litern Hubraum und 221 kW/300 PS. Erstmals gezeigt wird das sportlich-elegante Gefährt auf der Auto-Show in Peking.



Die vom XJ Portfolio übernommenen Stoßfänger - mit Frontgrill in Schwarz - und die diamantgedrehten schwarzen 20-Zoll-Felgen mit fünf Doppelspeichen des XJ R-Sport verhelfen dem Jubiläumsmodell zu einem gebührenden Auftritt. Mit XJ50-Emblemen am Heck und auf den seitlichen Luftauslässen zeigen die Briten Flagge. Vier Farben stehen zur Wahl: Fuji White, Santorini Black, Loire Blue und Rosello Red.