"James Bond" im deutschen Motorsport

Dass Aston Martin die Lieblingsmarke des britischen Geheimagenten "James Bond" ist, wissen Kinogänger schon lange. Dass die britische Marke aber auch im deutschen Motorsport mitmischt, ist vermutlich nur einigen PS-Freaks bekannt. Nach dem Ausstieg von Mercedes-Benz aus der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) soll Aston Martin zum großen Retter der einst populären Rennserie werden. Damit nicht genug: Darüber hinaus planen die Briten 2019 ein Comeback im ADAC GT Masters.



Offizieller Partner des traditionsreichen britischen Sportwagen-Herstellers ist PROsport Performance. Das Rennteam aus der Eifel will zwei neue Aston Martin Vantage GT3 einsetzen. Zu diesem Zweck haben Aston Martin Racing und der 2006 von Christoph Esser gegründete Rennstall eine längerfristige Zusammenarbeit vereinbart. Das aus der ADAC TCR Germany bekannte Team will sich zudem mit zwei neuen Aston Martin Vantage GT4 in der neuen ADAC GT4 Germany engagieren. Saisonstart von ADAC GT Masters und ADAC GT4 Germany ist vom 26. bis 28. April 2019 in der Motorsport Arena Oschersleben.



"Die Einführung des neuen Vantage nach GT3- und GT4-Reglement ist der richtige Zeitpunkt für Aston Martin Racing, um seine Motorsport-Aktivitäten zu erweitern", sagt David King, Präsident von Aston Martin Racing. "Deutschland ist ein Kernmarkt für Sportwagen und eine Hochburg für GT-Rennfahrzeuge. Deshalb freuen wir uns, PROsport Performance als offiziellen Partner von Aston Martin Racing willkommen zu heißen."



Der GT3-Sportwagen wurde komplett neu entwickelt. Angetrieben wird er von einem Vier-Liter-V8-Turbomotor mit rund 500 PS. PROsport Performance wird Anfang 2019 die ersten beiden Einsatzfahrzeuge übernehmen, um so bald wie möglich das Test-Programm zu beginnen. Die vier Fahrer für das ADAC GT Masters stehen noch nicht fest. Ein Vantage GT3 soll jedoch von Aston-Martin-Werksfahrern pilotiert werden.



Aston Martin startete bereits in den Jahren 2007 und 2008 sowie 2012 und 2013 im ADAC GT Masters und gewann in dieser Zeit zwei Rennen - zuletzt 2012 auf dem Sachsenring. Zusätzlich zum Engagement im ADAC GT Masters plant PROsport Performance den Einsatz zweier Aston Martin Vantage GT4 in der neuen ADAC GT4 Germany.



Termine ADAC GT Masters 2019

26. - 28.04.2019 Motorsport Arena Oschersleben

17. - 19.05.2019 Autodrom Most/Tschechien

07. - 09.06.2019 Red Bull Ring/Österreich

09. - 11.08.2019 Circuit Zandvoort (Niederlande)

16. - 18.08.2019 Nürburgring

13. - 15.09.2019 Hockenheimring

27. - 29.09.2019 Sachsenring

