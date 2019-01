Jazz mit klassischen Fahrzeug-Qualitäten

Viel Platz, komfortabler Innenraum und seit Anfang des Jahres auch einen größeren (und trotzdem sparsamen) Motor: Honda hat mit dem Jazz einen starken Vertreter im Segment der Kleinwagen.

Jazz – das steht für rhythmische, schräge, heiße Musik. Wohl selten stimmen Name und Objekt so wenig überein, wie bei Hondas Kleinwagen. Kultivierter Motor, moderate Straßenlage, wertige und funktionale Ausstattung: Honda hätte seinen Jazz wohl besser „Classic“ getauft.

Obwohl, mit Klassik verbindet man ja auch ein bisschen den Begriff Langeweile. Und langweilig ist der Jazz auf keinen Fall. Dafür sorgen eine pfiffige Außenhaut und seit diesem Jahr ein eindrucksvoller Motor, ein 1.5 Liter i-VTEC (so heißt der elektronisch gesteuerte Direkteinspritzer bei Honda).

Schon nach den ersten Kilometern im FN-Test wird deutlich, dass der Benziner das Leichtgewicht (1,1 Tonnen) mühelos nicht nur in der Stadt, sondern auch auf Überlandfahrten und der Autobahn auf Kurs hält.

Der 1.5 Liter Benziner bringt 130 PS bei einem maximalen Drehmoment von 155 Newtonmetern auf die Straße. Letzteres bei 4600 Umdrehungen. Das heißt, dass der Jazz für besondere Aufgaben – zum Beispiel bei kurzen Überholwegen – höher drehen muss. Dennoch, das ist die nächste schöne Überraschung, hält sich der Verbrauch in Grenzen. 5,9 Liter auf 100 Kilometer gibt der Hersteller an. Und exakt diesen Wert erreichte der Testwagen bei ganz normalen Fahrzyklen mit Stadtfahrten, beim Hoch und Runter im Odenwald, auf der Autobahn. 5,9 Liter, nicht auf der Spritverbrauchs-Anzeige der Instrumententafel abgelesen, sondern ganz konventionell nach dem Dreisatz ausgerechnet. Das ist ein Wort. Normalerweise liegen zwischen Normwert und tatsächlichem Verbrauch mindestens ein bis zwei Liter.

Der Jazz beschleunigt mit dem 1.5 i-VTEC in 8,7 Sekunden auf 100 Stundenkilometer und erreicht maximal 190 km/h – wenn man’s denn braucht, denn viel schöner ist das Cruisen mit 120 oder 130 km/h im dann noch erstaunlich ruhigen Innenraum.

Übrigens gibt es den 1,5 Liter-Benziner noch ein bisschen sparsamer mit dem stufenlosen CVT-Getriebe (5,4 Liter auf 100 Kilometer und 124 g/km CO2). Oder eben mit dem schon bekannten 1.3 Liter-Benziner (102 PS, 4,7 Liter Durchschnittsverbrauch und 106 g/km CO2).

Dass man im gelifteten Jazz rein äußerlich noch die erste Generation erkennen kann – lang ansteigende Linie von der Front bis fast zur B-Säule, steiles Heck und geringer Überhang hinten – hängt mit dem von Honda kreierten Konzept „Man maximum, Machine minimum“ zusammen: also viel Platz für Fahrer und Passagiere anzubieten und die Fahrzeugtechnik weitgehend aus dem nutzbaren Raum herauszuhalten. So ist beispielsweise der flache Tank unter den Vordersitzen platziert. Das gab den Innenraum-Designern von Honda die Möglichkeit, ein innovatives Platzkonzept im Fond zu verwirklichen. Die Rücksitze lassen sich in vier Modi umklappen und schaffen so ein Kofferraumvolumen von 354 bis 1314 Litern. Das ist Bestmarke im Segment.

Beim Facelift der seit 2013 verkauften dritten Generation des Jazz haben die Karosseriedesigner vor allem Feinarbeit in die Frontpartie investiert, in die lang nach hinten gezogenen Frontscheinwerfer und den flacher wirkenden Kühlergrill.

Außerdem wurde bei der auf der IAA Frankfurt 2017 vorgestellten Überarbeitung die neue Top-Ausstattungslinie „Dynamic“ zusätzlich zu Trend, Comfort und Elegance, eingeführt. Diese von den FN getestete teuerste Variante überzeugt im Innenraum durch hochwertige Materialien und beim Fahren durch eine lange Reihe von Assistenzsystemen. Äußerlich ist die „Dynamic“- Variante an schicken orangefarbenen Linien unten an der Front- und Heckpartie zu erkennen.

Schon in der Grundausstattung besitzt der Jazz einen Tempomat, automatische Fahrlichtschaltung und den Notbremsassistenten. Ab den höheren Ausstattungslinien kommen unter anderem ein 7-Zoll-Display für das Infotainment-System hinzu, ein Kolissionswarnsystem, die Verkehrszeichenerkennung, der manchmal etwas nervige Spurhalteassistent, der bei jedem Überfahren der Mittellinie optische und akustische Signale von sich gibt (lässt sich abschalten) und ein exakt arbeitender Fernlichtassistent.

Auf der Straße ist der Fahrer mit dem Jazz komfortabel unterwegs, ohne dass das Fahrwerk zu weich wirkt. Die Lenkung arbeitet exakt, der Jazz bleibt auch bei Kurvenfahrten stabil in der Spur.

Mit seinem großen Raumangebot, seiner unaufgeregten Motorisierung und den zahlreichen Sicherheitsassistenten ist der Jazz vor allem ein Familienfahrzeug.

Vier Ausstattungsvarianten werden angeboten, die Preise reichen von 16 640 („Trend“ mit 1.3 Liter) bis 19 990 Euro („Dynamic“ mit 1.5 Liter-Motor).

Dazu lassen sich noch einige Besonderheiten zubuchen. Unter anderem CVT-Automatik (1300 Euro), Navigationssystem (600 Euro) oder die Metallic-Lackierung (460 Euro).

Damit zählt der Jazz nicht zu den billigen Kleinwagen, aber Qualität und Ausstattung haben halt ihren Preis.

