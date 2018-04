Jazz-Musiker im Finale des BMW Award

Anzeige

Autobauer BMW ist stark in Sachen Kultur unterwegs. Jetzt stehen die Finalisten des BMW Welt Jazz Award 2018 fest. Das Motto in diesem Jahr lautet "Jazz moves". Nach den beiden Sets entscheidet die Jury des BMW Welt Jazz Award über das Gewinnerensemble, das ein Preisgeld von 10.000 Euro und eine von BMW Design entworfene Trophäe erhält.



Die Jazz-Ensembles, die ins Finale kommen, heißen LBT und BartolomeyBittmann. Gemeinsam mit Bassist Maximilian Hirning und Schlagzeuger Sebastian Wolfgruber bildet Pianist Leo Betzl regelmäßig die Rhythmusgruppe LBT. In den drei Jahren seit der Bandgründung, damals noch als Schüler der Hochschule für Musik und Theater, begeistert das Trio mit einer stets überraschenden und immer dramatische Bögen spannenden Musik.



Wie man die klassische österreichische Streicher-Tradition mit Jazzimprovisation verbinden und zu kraftvoller, rockiger Fusion weiterentwickeln kann, demonstriert das junge Duo des Cellisten Matthias Bartolomey und des Geigers Klemens Bittmann. Der Grazer Bittmann absolvierte neben dem klassischen Geigenstudium der Violine auch eines der Jazzvioline bei Didier Lockwood und machte sich als Gründer der Formationen Beefólk und Folksmilch bereits einen Namen als Genre überschreitender Kreativer.



Das Abschlusskonzert mit Preisverleihung findet am 9. Juni 2018 im Auditorium der BMW Welt statt. Karten sind über München Ticket und in der BMW Welt erhältlich.