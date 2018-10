Jeder Dritte träumt vom Oldtimer

Ein alter Jaguar, die knuddelige "Ente" oder der historische Porsche - so mancher Deutscher liebäugelt mit Oldtimern. Jeder Dritte könnte sich vorstellen, einen Klassiker zu fahren. Besonders beliebt sind die automobilen Schätzchen laut einer YouGov-Befragung im Auftrag von mobile.de bei Männern (38 Prozent), in der Generation 55 plus (36 Prozent) und unter den 18- bis 24-Jährigen (38 Prozent).



Oldtimer sind in großen Teilen der Bevölkerung sehr beliebt", sagt Malte Krüger, Geschäftsführer mobile.de. "Mit Blick auf die Begeisterung in der jüngeren Zielgruppe wird dieser Trend auch künftig anhalten." Unterdessen können sich Im Bundesländervergleich Norddeutsche besonders für Oldtimer erwärmen. So begeistern sich in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein insgesamt 37 Prozent für die Veteranen der Straße, in den klassischen Autoländern Bayern und Baden-Württemberg sind es dagegen nur 29 und 32 Prozent.



Immerhin elf Prozent der Befragten würden bis zu 20.000 Euro für einen Auto-Klassiker ausgeben, jeder Zehnte bis zu 10.000 Euro. Über 23.000 der insgesamt mehr als 40.000 im September inserierten Oldtimer standen mit einem Angebotspreis von bis zu 20.000 Euro zum Verkauf. Vertreten waren vor allem die Marken Mercedes, VW, Porsche, Ford und BMW. Top-Oldtimer im mobile.de Ranking waren der Porsche 911 mit fast 2.000 Angeboten, der VW Käfer mit über 1.300 Angeboten und der Ford Mustang mit mehr als 1.000 verfügbaren Fahrzeugen.

