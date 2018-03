Jeep-Konzepte: Die glorreichen Sieben

Anzeige

Sieben Konzeptfahrzeuge auf einen Streich schicken Jeep und sein Hausausrüster und -tuner Mopar zur Easter Jeep Safari 2018 nach Moab/Utah. Dort machen vom 24. März bis 1. April Tausende von eingefleischten Offroad-Enthusiasten genau das, was sie am allerliebsten mögen: Mit scharfen Geräten anspruchsvolles Gelände bezwingen.



Die diesjährigen Konzeptfahrzeuge haben ein umfassendes Sortiment von bereits hergestellten sowie noch in der Entwicklung befindlichen Performance-Parts von Mopar an Bord. Unter anderem am Start: das leichte, schnelle und wendige Jeep 4SPEED Concept, der von den Baja-Wüstenrennwagen inspirierte Jeep Sandstorm oder der nostalgisch angehauchte Jeep Wagoneer Roadtrip mit originaler Stahlkarosserie.