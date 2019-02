Jetta wird in China zur Marke

Andere Länder, andere Vorlieben: Der VW Jetta steht in China ähnlich wie der Käfer in Deutschland für Mobilität für die Massen. Anders ausgedrückt: Er ist so etwas wie eine Ikone, spielt eine wichtige Rolle im VW-Angebot. Deswegen machen die Niedersachsen jetzt erstmals einen Modellnamen zur eigenen Marke - aber nur in China.



Mit den Jetta-Modellen, einer Limousine und zwei SUV, will VW ab dem dritten Quartal 2019 speziell die stetig wachsende Mittelschicht ansprechen. Vertriebs-Vorstand Jürgen Stackmann: "Mit Jetta schließen wir in China die Lücke zwischen der etablierten Leitmarke VW im oberen Volumensegment und der Einstiegsmobilität, die etwa ein Drittel des chinesischen Marktes ausmacht und vor allem von lokalen Marken bedient wird."



Im Vertrieb wird Jetta neue Duftmarken setzen, etwa mit einem eigenen Händlernetzwerk und mit innovativen Vertriebsformaten wie digitalisierten Showrooms, mobilen Sales-Trucks und Dependancen in Shopping-Malls.

