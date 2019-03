Kamera läuft: Mit Hyundai zum Film

Egal, ob Sport, Kultur oder Fernsehen. Wenn es um Werbung und Vermarktung geht, sind Unternehmen auf fast allen Bühnen zuhause. Besonders großes Kino bietet jetzt Hyundai - und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der Hersteller unterstützt mit seinem Vertragspartner Autozentrum Goeres erstmals die alljährlich im Juni stattfindenden Rüsselsheimer Filmtage.



Der neue Mobilitätspartner organisiert den VIP-Shuttle-Service für die Teilnehmer des Festivals. Hier spielen erstmals in der Geschichte der Filmtage Elektromobilität sowie Nachhaltigkeit und Umweltschutz eine wichtige Rolle, teilt Hyundai mit. Die Filmleute werden dabei ausschließlich mit dem Hyundai Nexo chauffiert. Dieses Brennstoffzellenfahrzeug bringt die Zukunft des Autofahrens schon heute auf die Straße, verspricht der koreanische Autobauer.



Der Nexo kommt laut Hyundai auf eine Reichweite von 756 Kilometern - beste Voraussetzungen also für den Einsatz als VIP-Shuttle. Hyundai ist nach eigenen Angaben derzeit der einzige Automobilhersteller weltweit, der alle wichtigen alternativen Antriebe in Serie anbietet: Elektro-, Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und Brennstoffzellenantrieb.

