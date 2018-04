Kamiq: Skoda-SUV nur für China

Anzeige

Skoda intensiviert seine Modell- und speziell seine SUV-Offensive in China. Mit dem Kamiq wird auf der Autoshow in Peking (27. April bis 4. Mai) nach Karoq und Kodiaq das dritte SUV der Marke präsentiert. Der Kamiq, der schon wenige Monate nach seiner Premiere ausgeliefert werden soll, ist noch unterhalb des kompakten Karoq positioniert und wurde exklusiv für den chinesischen Markt gestaltet und entwickelt. Seine eigenständig geformten Front- und Rückleuchten unterscheiden ihn laut eines Skoda-Sprechers deutlich von seinen größeren Brüdern. Skoda kündigte an, in Kürze noch weitere SUV für den chinesischen Markt zu entwickeln, die speziell auf die Anforderungen und Wünsche der chinesischen Kunden zugeschnitten seien.