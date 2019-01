Kfz-Versicherung: Check24 vor Verivox

Lohnt sich - etwa nach dem Neuwagenkauf - der Wechsel der Autoversicherung? Und wie kommt der Autofahrer an den günstigsten Tarif? Mit diesen Fragen hat sich die Technische Hochschule Rosenheim beschäftigt. Ergebnis: Es lohnt sich - und Vergleichsportale sind die effektivste Lösung, um an den günstigsten Versicherungsschutz zu kommen.



"Beim errechneten Sparpotenzial konnten die Vergleichsportale Check24 und Verivox überzeugen, da sie die größte Anzahl an Versicherungstarifen bieten", heißt es von der Uni. So beträgt die Ersparnis zum Marktpreis bei Neuabschluss einer Kfz-Versicherung bei Check24 243 Euro und bei Verivox 236 Euro pro Jahr. HUK24 folgt den Vergleichsportalen dicht auf den Fersen und ist von allen Versicherungen mit einem durchschnittlichen Sparpotenzial von 219 Euro am günstigsten.



Bei der Wahrscheinlichkeit, den günstigsten Tarif zu finden, konnte ebenfalls Check24 sowohl bei Neuabschluss als auch bei Versicherungswechsel in rund 80 Prozent der Fälle die günstigste Kfz-Versicherung bieten. Danach folgten Verivox und HUK24.



Die abschließende Bilanz ist beeindruckend: So ergeben schon alle 1,3 Millionen über Vergleichsportale abgeschlossenen Verträge zusammen eine Ersparnis von rund 316 Millionen Euro im Jahr. Hätte jeder Kfz-Halter den günstigsten angebotenen Tarif über Vergleichsportale gewählt, ergäbe sich bei der Hochrechnung der Ergebnisse ein gesamtes Einsparpotential von etwa 2,3 Milliarden Euro.

