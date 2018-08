Kfz-Versicherung: Darum zahlen Senioren mehr

Mit zunehmendem Alter steigen die Beiträge für die Autoversicherung. Was ist der Grund dafür? Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) fahren auf Deutschlands Straßen rund 16 Millionen Autofahrer über 65 Jahre. Viele Versicherer halten diese Klientel offenbar für eine sichere Einnahmequelle. "Wir haben herausgefunden, dass 65-Jährige heute im Schnitt 11 Prozent mehr bezahlen als 55-Jährige", Silke Kursawe, Versicherungsexpertin bei Finanztip. Bei 75-Jährigen beträgt der Preisaufschlag im Mittel aktuell sogar 57 Prozent. Zum Vergleich: 2017 betrug der gleiche Preisaufschlag nur 51 Prozent. Dabei seien Senioren laut Statistischem Bundesamt im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil seltener in Verkehrsunfälle verwickelt, betonen die Experten von Finanztip.



Das Kuriose: Viele Senioren merken gar nicht, dass sie mehr bezahlen. Denn wer schon lange unfallfrei fährt, profitiert von steigenden Schadenfreiheitsklassen, die den Beitrag drücken. Durch den stetig steigenden Rabatt fällt der altersbedingte höhere Grundbeitrag oft nicht so auf. Finanztip empfiehlt deshalb insbesondere Senioren, ihren Kfz-Tarif jedes Jahr zu vergleichen und gegebenenfalls den Versicherer zu wechseln.



Obwohl alle Versicherer die Preise im Alter anpassen, gibt es unter den Versicherungstarifen sehr große Unterschiede. Ein Beispiel: Ein 75 Jahre alter Halter eines VW Golf III zahlt ohne Kaskoschutz bei der Europa-Versicherung im Basistarif 551,22 Euro. Würde er zur BGV in den Basistarif wechseln, müsste er 419,75 Euro bezahlen. Das entspricht einer Ersparnis von 131,74 Euro beziehungsweise von rund 31 Prozent.

