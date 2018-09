Kia ab sofort auf der sauberen Seite

An der künftigen Abgasnorm Euro 6d-Temp führt kein Weg vorbei. Offiziell treten die verschärften Schadstoffgrenzwerte erst am 1. September 2019 in Kraft. Doch die Autobauer scheinen sich schon jetzt ein Wettrennen um die saubere Pole Position zu liefern. Stolz teilt jetzt Kia mit, dass sämtliche für den deutschen Markt produzierten Fahrzeuge ab sofort der künftigen Abgasnorm Euro 6d-Temp entsprächen.



Und: Auch nach der Umstellung auf Euro 6d-Temp gilt für alle verfügbaren und bestellbaren Kia-Modelle mit Elektro- oder Plug-in-Hybridantrieb die staatliche Kaufprämie, die zur Hälfte vom Hersteller getragen wird. Sie beträgt 4.000 Euro beim rein elektrisch angetriebenen Soul EV und 3.000 Euro beim Niro Plug-in Hybrid sowie den Plug-in-Hybrid-Varianten von Optima und Optima Sportswagon, deren überarbeitete Versionen (Modelljahr 2019) in Kürze bestellbar sein werden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 17.09.2018