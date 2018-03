Kia: Bunt, bunter, Stonic

Anzeige

Beim südkoreanischen Automobilhersteller Kia geht's bunt zur Sache. Der Stonic steht ab sofort in 29 Farbvarianten zur Wahl. Das neue B-Crossover Stonic bekommt neben den bisherigen neun einfarbigen Lackierungen 20 Zweifarb-Kombinationen mit kontrastierendem Dach verpasst. Entsprechend bunt geht es am 24. Februar in der "Kia Lounge" zu. Mit diesem Eventkonzept präsentieren die teilnehmenden Autohäuser in ganz Deutschland die aktuellen Highlights der Kia-Palette. Unter dem Motto "Ein Tag, viele Neuheiten" stehen neben dem Stonic ein halbes Dutzend weitere Modelle und Modellversionen im Fokus des farbenfrohen Programms - bei bunter Beleuchtung, bunten Snacks und bunten Getränken. Kia gewährt für alle Neuwagen die Sieben-Jahre-Herstellergarantie.