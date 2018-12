Kia Ceed: Jetzt wird's sportlich

Der Kia Ceed ist jetzt auch in sportlicher Ausführung zu haben. Und zwar als Ceed GT und als GT Line. Der Ceed GT kommt mit einem 1,6-Liter-Turbobenziner mit 150 kW/204 PS daher. Das maximale Drehmoment von 265 Newtonmeter steht von 1.500 bis 4.500 Umdrehungen bereit. Den Spurt von 0 auf 100 km/h schafft der Koreaner in 7,4 Sekunden.



Der leistungsstärkste Motor des Ceed GT Line sowie Ceed Sportswagon GT Line ist der neue 1.4 T-GDI mit 103 kW/140 PS. Mit Schaltgetriebe ist der Standard-Sprint in 8,9 Sekunden erledigt. Von der Ceed GT Line gibt es auch ein Dieselmodell mit dem neuen 1.6-CRDi-Motor mit 100 kW/136 PS.



Optisch fallen die Newcomer durch die Sport-Frontschürze, einen Kühlergrill mit mattiertem Chromrahmen, Seitenschweller (nicht beim Sportswagon), 17- oder 18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit speziellem Design, schwarz glänzende Außenspiegelkappen und einem Heckstoßfänger mit integriertem Diffusor auf. Der Ceed GT hat zusätzlich noch rote Elemente an Kühlergrilleinsatz, Zierleisten an der Frontschürze und Seitenschwellern, Radnabenabdeckung und Bremssätteln. Zudem steht für beide Sportler der neue Farbton Orange Fusion Metallic exklusiv zur Verfügung.



Die neuen Kia-Sportler werden in Europa produziert und sind mit der 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie ausgestattet. Sie können ab sofort bestellt werden, die Markteinführung ist für den 19. Januar 2019 vorgesehen. Die Preise des GT Line starten bei 25.590 Euro mit dem 1.4 T-GDI. Der Ceed 1.6 T-GDI GT kostet mit Sechsgang-Schaltgetriebe 28.590 Euro und mit Sieben-Stufen-DCT 30.590 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 14.12.2018