Kia-Garantie feiert Jubiläum

Rundes Jubiläum bei Kia: Seit Ende 2006 hat die koreanische Marke in Europa drei Millionen Neuwagen mit 7-Jahre-Herstellergarantie verkauft. Die Garantie galt zunächst nur für den cee'd, wurde 2010 aber erweitert und auf alle Modelle ausgedehnt.



"Aufgrund der hohen Qualität unserer Produkte sind wir in der Lage, uns diese im Automobilmarkt einzigartige Herstellergarantie leisten zu können", sagt Steffen Cost, Geschäftsführer von Kia Motors Deutschland. "Wir sind stolz darauf, unseren Kunden dieses langfristige Qualitätsversprechen zu geben, das zeigt, welches Vertrauen wir in unsere Fahrzeuge haben." Die 7-Jahres-Garantie ist an das Fahrzeug gebunden und deshalb auf einen neuen Halter übertragbar. Sie gilt bis maximal 150.000 Kilometer. In den ersten drei Jahren gewährt Kia die Garantie ohne Kilometerbegrenzung und umfasst Originalersatzteile und Originalzubehör inklusive der Montage durch den Kia-Vertragspartner.