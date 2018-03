Kia-Jubiläum: 3 Millionen Autos aus einem Werk

Anzeige

Als Ende 2006 das Kia-Werk im slowakischen Zilina eröffnet wurde, ahnte wohl kaum jemand, dass es der Beginn einer Erfolgsgeschichte sein sollte. Rund elf Jahre später laufen die Bänder auf Hochtouren. Jeder zweite in Europa verkaufte Kia wird inzwischen hier produziert. Und jetzt feiert der Autobauer ein rundes Jubiläum: Denn der dreimillionste Kia "Made in Europe" ist in Zilina vom Band gelaufen. Das Jubiläumsfahrzeug ist ein weißer Kia cee'd 1.0 T-GDI in der sportlichen Ausführung GT Line, der von einem Kunden in Island bestellt wurde.



Der Großteil dieses Produktionsvolumens entfällt auf das Kompakt-SUV Sportage (fast 1,4 Millionen Einheiten) und den Kompaktwagen cee'd (fast 1,3 Millionen Einheiten). Als drittes Modell wird in dem Werk seit Ende 2009 der Venga gefertigt. Neben dem Fahrzeugwerk betreibt Kia an dem slowakischen Standort zwei Motorenwerke. Mehr als vier Millionen Benziner und Diesel wurden dort produziert.



Und noch etwas: Laut einer aktuellen Studie bezog das Werk 2016 Zulieferprodukte im Wert von 5,2 Milliarden Euro. 73 Prozent dieser Summe entfiel auf Produkte aus Europa. An dem Kia-Standort und bei den Zulieferern wurden seit 2006 rund 15.000 neue Jobs geschaffen. Insgesamt verdanken europaweit rund 184.000 Menschen ihren Arbeitsplatz direkt oder indirekt den Geschäftsaktivitäten des koreanischen Automobilherstellers, so die Studie "The economic and societal benefits deriving from the presence of Kia in Europe" von London Economics 2017.