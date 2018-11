Kia ProCeed startet durch

Der neue Kia ProCeed kommt Anfang 2019 europaweit zu den Händlern und startet am 19. Januar in Deutschland. Das 4,61 Meter lange Topmodell der dritten Ceed-Generation soll eine dynamische Optik mit dem Raumangebot eines Kombis kombinieren. Für den GT Line stehen ein 1,4-Liter-Turbobenziner mit 140 PS und ein 1,6-Liter-Diesel mit 136 PS zur Auswahl. Der GT wird von einem 204 PS starken Turbobenziner in Schwung gebracht. mid / Bild: Kia

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.11.2018