Kia Soul: Großes Kino in LA

Vor den Toren der Traumfabrik Hollywood schiebt Kia einen Star ins Rampenlicht. Die Koreaner werden auf der Los Angeles Auto Show (30. November bis 9. Dezember 2018) erstmals den neuen Soul präsentieren. Bei dem kultigen Crossover setze man auch in der dritten Generation auf ein markantes und unverwechselbares Design, teilt der Autohersteller weiter mit. Die Antriebspalette reicht von turboaufgeladenen Verbrennern bis zum reinen Elektromotor. In Europa wird der neue Soul ausschließlich in der Elektroversion e-Soul angeboten, die 2019 auf den Markt kommt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 14.11.2018