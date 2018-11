Kia startet ProCeed-Produktion

Der Kia ProCeed ist eine echte Neuheit - als erster kompakter Shooting Brake eines Volumenherstellers. Jetzt ist das erste Exemplar des geräumigen Kompakten vom Band gelaufen.



Die Produktion startete im slowakischen Kia-Werk in Zilina. Das 4,61 Meter lange Topmodell der dritten Ceed-Generation soll laut des Herstellers "eine dynamische Optik mit dem Raumangebot eines Kombis" kombinieren. Der ProCeed kommt Anfang 2019 europaweit zu den Händlern und startet am 19. Januar in Deutschland. Sein Gepäckraum schluckt 594 Liter Ladegut. Er wird ausschließlich in den Ausführungen GT Line und GT angeboten. Für den GT Line stehen ein 1,4-Liter-Turbobenziner mit 103 kW/140 PS und ein 1,6-Liter-Diesel mit 100 kW/136 PS zur Auswahl, der GT wird von einem 150 kW/204 PS starken Turbobenziner in Schwung gebracht. Alle Motoren entsprechen der Abgasnorm Euro 6d-Temp und können statt des Sechsgang-Schaltgetriebes auch mit einem siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe bestellt werden.

