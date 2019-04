Kinderparadies: Im Legoland zum Führerschein

63 Attraktionen, tausende Modelle aus mehr als 57 Millionen Lego-Steinen: Für Kinder ist das Legoland Deutschland Resort ein Paradies. In dem Freizeitpark wird dem Nachwuchs aber noch mehr geboten: Gemeinsam mit Park-Partner Hyundai macht man es möglich, dass die Kids in der Fahrschule ihren ersten eigenen Führerschein bekommen können.



Kinder zwischen sieben und 13 Jahren können auf Elektro-Flitzern auf dem Parcours mit echten Verkehrsschildern, Ampeln und realistischen Verkehrssituationen die praktische Prüfung ablegen. Ans Steuer der bis zu 6 km/h schnellen Stromer dürfen die Kinder aber natürlich erst nach einer theoretischen Einweisung. Auch Kinder von drei bis sechs Jahren können erste Fahrpraxis sammeln.



Auch die Familientage wird es 2019 wieder geben: An den Wochenenden 4./5. Mai und 5./6. Oktober erhalten Hyundai-Fahrer für sich und drei Begleitpersonen kostenlose Eintageskarten. Außerdem stellt der Autobauer dem Freizeitpark 30 Fahrzeuge für Shuttle- und Dienstfahrten zur Verfügung.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 10.04.2019