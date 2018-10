Klein und fein: der herbstliche Fiat 500

Kleinwagen können edel sein. Jüngstes Beispiel ist der Fiat 500 "Collezione". Kam er Anfang 2018 bereits als frische Frühjahrskollektion auf den Markt, folgt jetzt die farblich gedeckte Herbst-Edition. Verfügbar als Limousine und als Cabriolet mit Stoffverdeck, startet der neue Fiat 500 Collezione mit typisch italienischer Eleganz und kreativem Flair, die sogar die dunklen Monate des Jahres aufhellen.



Begleitet wird der Marktstart des neuen Sondermodells von einer Werbekampagne unter dem Motto "Der neue Fiat 500 Collezione - eingekleidet von L'Uomo Vogue", die von der Agentur Leo Burnett entwickelt wurde. Die Kooperation zwischen Fiat und dem international renommierten Magazin für Männermode bringt zwei Marken zusammen, die in ihrem jeweiligen Bereich Geschichte geschrieben haben. Fiat schlägt damit außerdem ein neues Kapitel auf in der Reihe der Kooperationen mit Unternehmen aus der Modebranche.



Mit pfiffigem Look, sorgfältig ausgewählten Materialkombinationen und exklusiven Karosseriefarben soll der neue Fiat 500 Collezione vor allem urbane Kunden ansprechen. Das Sondermodell startet bei 16.590 Euro für die Limousine und bei 19.190 Euro für das Cabriolet.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 16.10.2018