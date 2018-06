Kleiner SUV-Pfeil im Schweden-Köcher

Anzeige

Eigentlich wollte man bei Volvo künftig die Finger von der Kompaktklasse lassen. Der letzte Versuch, der C 30, war ein Kandidat für Designpreise, doch 2012 wurde er nach nur drei Jahren Bauzeit wegen Erfolglosigkeit ersatzlos aus dem Programm gestrichen.

Statt eines neuen Versuchs, mit einer Fließhecklimousine die schwedische Antwort auf den Golf zu geben, greift man sich lieber einen weiteren SUV-Pfeil aus dem Schweden-Köcher. Der XC 40 genannte Neuling bietet beste Voraussetzungen, in die Fußstapfen der Bestseller XC 60 und XC 90 zu treten. Denn technisch ist er mit seinen größeren Brüdern nah verwandt, weil er sich aus dem gleichen Teile-Fundus bedienen darf, wenn es um den Antrieb, um Sicherheits- und Assistenzsystem geht.

Das Testfahrzeug in Zahlen Motor: Reihen-Vierzylinder Hubraum: 1969 ccm Leistung: 182 kW (247 PS) bei U/min: 5500 max. Drehmoment: 350 Nm bei U/min: 1800 Normverbr.: 7,2 Liter Super CO2-Emission: 168 g/km Testverbrauch: 9,7 Liter Beschleunigung von 0-100 km/h: 6,5 sec. Höchstgeschw.: 230 km/h Länge/Breite: 4,43/2,03 m Höhe/Radstand: 1,65/2,70 m Leergewicht: 1775 kg Zuladung: 445 kg Kofferraum: 460 Liter Tankinhalt: 54 Liter Anhängelast gebremst: 2100 kg ungebremst: 750 kg Grundpreis: 46 100 Euro

Der Start ins erste Modelljahr ist zunächst noch etwas verhalten. Nicht, was die Verkaufszahlen betrifft, sondern in Bezug auf die Motorenauswahl. Wer jetzt schon XC 40-Besitzer werden will und einen Händler findet, der noch ein Kontingent zu bieten hat, wählt einen Diesel mit 190 PS und 400 Nm Drehmoment oder einen Benziner mit 247 PS und 350 Nm – beide mit zwei Litern Hubraum. Wer ohnehin noch warten will, könnte noch in diesem Jahr einen Dreizylinder (156 PS) bekommen, der das Einstiegsmodell antreibt, oder das Hybridmodell. Die Antriebskombination aus Benzin- und Elektromotor hat Ende 2018 Marktstart.