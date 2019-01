Kleines SUV: Skoda Kamiq

Echte Fotos gibt es vom neuen Skoda Kamiq noch nicht. Doch Design-Skizzen des kleinen SUV sind bereits zu besichtigen. Der Neue führt mit seinem robusten Auftritt die SUV-Designsprache der tschechischen Marke fort und setzt zusätzlich neue Akzente. Dazu gehören die zweigeteilten Scheinwerfer mit obenliegendem Tagfahrlicht.



Die kraftvolle Außenwirkung der Front entsteht durch den breiten und aufrecht stehenden Kühlergrill. Er trägt Doppelrippen - ein typisches Merkmal für die SUV-Designsprache - und nimmt von oben die charakteristisch ausgeformten Linien der Motorhaube auf. Die markante Tornadolinie streckt das Fahrzeug optisch und harmoniert mit der dynamischen Dachlinie. Ein silberner, robuster Frontspoiler unterstreicht den Offroad-Charakter. Die Scheinwerfergläser lassen das Modell mit kristallinen Effekten sowie LED-Einheiten hochwertig erscheinen.



"Bei unserem neuen City-SUV Kamiq haben wir eine ganz neue Anordnung der Scheinwerfer umgesetzt", erläutert Chefdesigner Oliver Stefani. Die erstmals bei einem Skoda geteilten Leuchten mit dem obenliegenden Tagfahrlicht würden dem Fahrzeug einen eigenständigen Auftritt verleihen und eine andere Interpretation der SUV-Designsprache von Skoda ermöglichen.



Unterdessen zeigt das auffällige und klar gezeichnete Heck eine neue Interpretation der für Skoda typischen C-Form der Leuchtgrafik und wie an der Front Leuchteinheiten mit kristallinen Formen. Als erstes Skoda-SUV in Europa trägt das neue Crossover-Modell zudem den Marken-Schriftzug an der Heckklappe und nicht das bekannte Logo. Die Weltpremiere des Neulings findet vom 5. bis 17. März auf dem Genfer Auto-Salon statt.

